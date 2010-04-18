В Крыму пройдут гонки на джипах

Джип триал «ПрОхват +» намечен на 18 апреля в балке Тубай возле симферопольского села Трудовое в Крыму.

Соревнования, которые проводятся для популяризации автоспорта в Украине и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, состоятся во второй раз.

Как передает корреспондент УНИАН, во время гонок в рамках благотворительной акции «Помоги детям» будет организован сбор средств и игрушек для детского дома и детсада в Крыму.

«Всеукраинский благотворительный джип триал пройдет в формате триал трофи – это движение по пересеченной местности с преодолением водных преград, крутых подъемов и спусков, скоростных участков с искусственными препятствиями», – отметили в пресс-службе крымского спикера.

Маршрут гонки составит один километр.

В программе – «тест драйв ведущих марок автомобилей, мастер-класс для новичков, спортивная площадка «подготовленных» внедорожников от ведущих мастеров тюнинга», воздушное шоу легкомоторных самолетов, показательный заезд спортивных мотоциклов, квадроциклов, музыкальное шоу и фейерверк.

«В соревнованиях планируется участие до 40 экипажей джиперов. Прогнозируемое количество зрителей – от 20 тысяч человек», – говорится в пресс-релизе.