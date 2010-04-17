Список улиц в Киеве, где сегодня и завтра чинят дорогу

Корпорация «Киевавтодор» днем 17 и 18 апреля 2010 года будет проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности во всех 10 районах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы будут выполняться на более 40 объектах улично-дорожной сети:

17 апреля – ул. Ямская, Академика Заболотного, Полесская, Драгоманова, Бальзака, Микитенко, Героев Днепра, Тимошенко, Парковая дорога, Петровская аллея, Еленовская, Введенская, Борисоглебская, Братская, Белицкая, Жмеринская, Симеренко, Уманская, Фучика, Смелянская, Винницкая, Рейтарская, Софиевская, Шолуденко, Гончара, Баггоутовская, просп. Героев Сталинграда, Королева, Московский мост, транспортная развязка просп. Победы – Большая кольцевая дорога.

18 апреля – Набережно-Корчеватская, Тимошенко, Белицкая, Смелянская, Винницкая, Гончара, Академика Заболотного, Ревуцкого, Довбуша, Приречная, Андрющенко, бул. Дружбы народов, путепровод ст. метро «Осокорки», транспортная развязка Большая кольцевая дорога – просп. Победы, просп. Героев Сталинграда.

На поврежденных участках дорог, где производится ремонт, выставляются средства коллективной защиты (ограждающие барьеры, сигнальные конусы и вехи, временные дорожные знаки, прицепы безопасности, машины прикрытия).

При выполнении работ ограничение движения транспорта не предусматривается.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, и об имеющихся недостатках в техническом состоянии покрытий улиц информировать диспетчера корпорации по телефону 284-74-19 (круглосуточно).