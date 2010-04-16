Герман стало плохо в прямом эфире "Шустер Live"
К ней немедленно подошел Порошенко
Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне ГЕРМАН стало плохо во время участия в прямом эфире программы «Шустер Live».
Как передает корреспондент УНИАН, в 22.43 А. ГЕРМАН, которая после завершения своего выступления сидела в кресле в студии и наблюдала за ходом дальнейшей дискуссии, склонилась к коленям, что, возможно, стало следствием потери сознания.
К ней мгновенно подошел Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО, обратившись к ней: «Анна? ...»
После этого А.ГЕРМАН очнулась, и было видно, что какое-то мгновение она не могла понять, что случилось.
П. ПОРОШЕНКО и врачи помогли А.ГЕРМАН покинуть студию для оказания медицинской помощи.
Через минуту П. ПОРОШЕНКО а также заместитель главы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК вернулись в студию и сообщили, что все хорошо.