Тушки. Особенности национальной охоты

Признав легитимность алгоритма формирования нынешней парламентской коалиции, Конституционный Суд выдал «регионалам» лицензию для большой охоты на «тушек» - депутатов из оппозиционных фракций, ищущих возможности для реализации интересов при новой власти.

Откуда появились «тушки»? Собственно говоря, традиции дрейфа между различными фракциями в Верховной Раде сформировались еще в 90-х годах прошлого века, когда парламент формировался на смешанной основе. Подоплекой перебежек крайне редко бывали идеологические расхождения. Зачастую депутаты-мажоритарщики избирались под оппозиционными лозунгами, но вольно или невольно превращались в сторонников власти. Переход к закрытым спискам и императивный мандат в украинском варианте (депутата может лишить полномочий съезд политической силы, по спискам которой он прошел в парламент) изменил ситуацию. В сессионном зале появились «тушки», уже дополнившие коалицию фракций Партии регионов, Блока Литвина и КПУ до парламентского большинства, и продолжающие прибывать.

Как становятся «тушками»? Как совершеннолетний и самодостаточный парламентарий, еще вчера извергавший негативное отношение к Виктору Януковичу в промышленных объемах, становится покорным кнопкодавом? Здесь у каждого своя история и нет универсальных рецептов. Кого-то обделили во времена премьерства Тимошенко, кому-то предложили возможности для реализации деловых интересов. Кого-то просто припугнули – не забывайте, что губернаторы, равно как и руководством областных управлений МВД и СБУ, ориентируются на президента. Компромат активно используется для «тушения» сомнений некоторых слуг народа. Напомним, что коалиции вовсе не обязательно привлекать на свою сторону громкие имена – это не шоу-бизнес, а политика, здесь ставки иные. Чемоданы с долларовой наличкой по Верховной Раде эмиссары Януковича не носят – нет необходимости. Дело в том, что регулярно появляющийся на телеэкранах и известный всей стране нардеп имеет такое же право голоса, как парламентарий-заднескамеечник. При этом последнего уговорить на смену политической ориентации легче. Широкий комплекс возможностей открывает разнообразные варианты для расширения коалиции, в которой теперь есть и практически никому не известный Олег Малич, и пробывший ни один год в оппозиции Валентин Зубов. Кстати, интересный момент: после перехода в коалицию большинство «тушек» теряет голос, отказываясь отвечать на самые невинные вопросы.

Парадоксально, но роль загонщика в коалиции выполняет Владимир Литвин. Спикер бесстрастно объявляет о планах по увеличению численности коалиционных рядов, после чего ему остается только с грустью наблюдать из президиума, как падает влияние его собственной фракции, равно как и сокращаются амбиции коммунистов. Логика чрезвычайно проста – чем больше в коалиции «тушек», тем меньше будут прислушиваться к младшим партнерам Партии регионов. Но после завершения президентской гонки перед Владимиром Михайловичем был понятный выбор: или идти в коалицию с Януковичем, или отправляться на досрочные парламентские выборы. Поскольку пребывание в спикерском кресле не дает гарантий переизбрания на следующий депутатский срок, решение Литвина можно назвать прагматичным.

Главными «егерями», специалистами по «тушкам», выступают представители конкурирующих групп влияния в Партии регионов – глава президентской администрации Сергей Левочкин и первый вице-премьер Андрей Клюев. Оба немало преуспели в привлечении на сторону коалиции новых желающих подставить плечо Януковичу и отдать карточку для голосования координаторам регионалов в сессионном зале. Сергей Владимирович способен решить глобальные проблемы новообращенной «тушки», Андрей Петрович – насущные. Доподлинно неизвестно, идет ли между «егерями» капиталистическое соревнование по привлечению в коалицию новых «тушек», но охота – процесс чрезвычайно азартный. И цель охотников предельно ясна – доведение правящей коалиции до численности конституционного большинства. Это может произойти не в одночасье, но демонстрация соответствующей тенденции вносит панику в не слишком монолитные оппозиционные ряды.

Хотя сегодня «тушки» тянутся к новой власти тонким ручейком, из тени в свет перелетая поодиночке, ожидается всплеск их миграции накануне голосования за бюджет-2010. Откровенно говоря, переходя на сторону победителя, вчерашние оппозиционеры борются преимущественно за продолжение своего пребывания в депутатском качестве. Досрочные выборы для многих «тушек» означали финал политической карьеры, а так – глядишь, регионалы сжалятся и согласятся на изменение избирательной системы. Хотя, по правде говоря, надежд на такой сценарий развития событий немного – в украинской политической практике «тушки» являются всего лишь инструментом.

Евгений Магда