Из-за похорон Польша ограничила передвижение грузовиков по стране

Польша вводит ограничение на передвижение грузовых автомобилей в связи похоронами погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси со ссылкой на соответствующее распоряжение Министерства инфраструктуры Республики Польша.

В частности, на территории Польши вводится запрет на передвижение автомобилей и автопоездов с допустимой массой более 12 тонн, за исключением автобусов, с 18.00 по варшавскому времени пятницы, 16 апреля, до 6.00 понедельника, 19 апреля 2010 года.

Исключения также составляют: спецтранспорт, транспорт, перевозящий животных, лекарства и медпрепараты, почту, скоропортящуюся продукцию, грузы, необходимые для поддержания непрерывного производства.

"По информации польской стороны, данный запрет введен с целью обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в связи с предполагаемым усилением интенсивности дорожного движения во время проведения траурно-похоронных мероприятий", - сообщили в МИД Беларуси.