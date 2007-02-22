В Киеве горела украинская православная церковь

В Киеве cегодня горела украинская православная церковь Петра и Павла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Киеве, сообщение о пожаре в церкви по ул. Фрунзе, 164, поступило по телефону "01" в 10.53. Через несколько минут к месту происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательной службы из трех пожарных частей.

По данным пресс-службы, быстрому распространению огня способствовало то, что церковь деревянная. На момент возникновения пожара там проводились строительные работы, и внешние стены церкви обкладывались кирпичом.

Остановить распространение огня спасателям МЧС удалось в 11.24, а полностью ликвидировать пожар в 11.49. Размер нанесенных убытков на данный момент устанавливается.

Как отметили в МЧС, деревянное здание церкви не отапливалось, поэтому внутри затопили «буржуйку». По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.