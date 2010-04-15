Toyota останавливает продажи полноприводного Lexus'а во всем мире

Японская компания Toyota рекомендовала своим дилерам в странах мира приостановить продажи модели Lexus GX 460 из соображений безопасности, сообщает Би-Би-Си.

Инженеры компании проверяют информацию о том, что полноприводный Lexus неустойчив на дороге и может перевернуться на крутых поворотах.

Накануне продажи GX 460 были остановлены в США.

По предварительной информации, компания может отозвать около шести тысяч проданных в этом году автомобилей.

Ранее в 2010 году Toyota отозвала рекордное число автомобилей по всему миру - около восьми миллионов - из-за проблем с педалями газа и тормоза.