Toyota останавливает продажи полноприводного Lexus'а во всем мире
07:49, 15 апреля 2010Разное
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Из соображений безопасности
Японская компания Toyota рекомендовала своим дилерам в странах мира приостановить продажи модели Lexus GX 460 из соображений безопасности, сообщает Би-Би-Си.
Инженеры компании проверяют информацию о том, что полноприводный Lexus неустойчив на дороге и может перевернуться на крутых поворотах.
Накануне продажи GX 460 были остановлены в США.
По предварительной информации, компания может отозвать около шести тысяч проданных в этом году автомобилей.
Ранее в 2010 году Toyota отозвала рекордное число автомобилей по всему миру - около восьми миллионов - из-за проблем с педалями газа и тормоза.
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