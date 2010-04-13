Mercedes столкнулся с электричкой Киев-Луцк

Вчера, в 22.30 в Волынской области, на 117 км автодороги Доманово-Квель-Черновцы-Тереблече, водитель грузового автомобиля “Mercedes-Benz” с прицепом, двигаясь в направлении г. Луцка, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электропоездом сообщением Киев-Луцк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения.

Движение поезда было задержано более чем на три часа.