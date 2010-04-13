Украина хочет научно-технически сотрудничать с Германией

Украина планирует активизировать научно-техническое сотрудничество с Германией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Гансом-Юргеном ХАЙМЗЁТОМ.

Во время встречи в центре обсуждения сторон было сотрудничество Украины и Германии в научно-технической сфере, которое продолжается с 1993 года. Г.-Ю.ХАЙМЗЁТ высоко оценил опыт украинско-немецкого сотрудничества по ряду научных направлений, в частности в исследовании морей. Особое внимание уделялось перспективам сотрудничества с Центром европейских ядерных исследований, а также возможному участию Украины в Рамочной программе ЕС.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, эти вопросы станут приоритетными в работе новосозданного Государственного комитета по вопросам научно-технического и инновационного развития. "Должное финансовое и организационное обеспечение деятельности Комитета свидетельствует, что в Украине реализуется новая политика - политика стремительного роста", - отметил вице-премьер.

В свою очередь Г.-Ю.ХАЙМЗЁТ подчеркнул, что Германия будет способствовать Украине в улучшении социально-экономической ситуации.