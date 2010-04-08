Торги по приватизации «Укртелекома» должны начинаться с 2 млрд. долларов?

Стартовой ценой продажи ОАО «Укртелеком» должна быть сумма в размере не менее 2 млрд. долларов, в ином случае это будет сдача интересов Украины.

Такую точку зрения высказал лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский во время прямого эфира в программе "Ньюзмейкер" на радио «Эра FM» 8 апреля 2010 г.

«Я с первого дня пребывания в должности Министра транспорта и связи Украины был сторонником продажи «Укртелекома», который уже 7 лет находится в состоянии приватизации», - заметил И. Винский, прибавив, что «каждый потерянный год - это снижение его («Укртелекому») стоимости, то есть потеря реальных государственных средств».

Экс-министр заметил, что цифра в 7 миллиардов гривен, за которую планирует продать компанию Фонд государственного имущества, является необоснованной. В то же время, он отметил, что

для эффективной приватизации этот объект необходимо соответствующим образом подготовить, - прежде всего, решив вопрос тарифной политики.

«Одно дело - приватизация убыточной компании, а другое - приватизация компании, которая имеет большие прибыли, - подчеркнул И.Винский - Тогда она станет привлекательной для инвесторов, тогда за нее можно взять хорошие деньги.