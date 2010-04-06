Сообщение о заминировании супермаркета: людей эвакуировали

15:39, 06 апреля 2010
Разное
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Неизвестный звонил с телефона-автомата

Сегодня в 14.11 в дежурную часть городского управления милиции Кременчуга Полтавской области позвонил неизвестный и сообщил о заминировании супермаркета «Амстор».

Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, к супермаркету выехали наряды милиции, МЧС, саперы. Посетители и продавцы магазина были немедленно эвакуированы.

В милиции сообщили, что неизвестный звонил с телефона-автомата.

 

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