Сообщение о заминировании супермаркета: людей эвакуировали

Сегодня в 14.11 в дежурную часть городского управления милиции Кременчуга Полтавской области позвонил неизвестный и сообщил о заминировании супермаркета «Амстор».

Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, к супермаркету выехали наряды милиции, МЧС, саперы. Посетители и продавцы магазина были немедленно эвакуированы.

В милиции сообщили, что неизвестный звонил с телефона-автомата.