Сообщение о заминировании супермаркета: людей эвакуировали
15:39, 06 апреля 2010Разное
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Неизвестный звонил с телефона-автомата
Сегодня в 14.11 в дежурную часть городского управления милиции Кременчуга Полтавской области позвонил неизвестный и сообщил о заминировании супермаркета «Амстор».
Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, к супермаркету выехали наряды милиции, МЧС, саперы. Посетители и продавцы магазина были немедленно эвакуированы.
В милиции сообщили, что неизвестный звонил с телефона-автомата.
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