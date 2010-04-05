У фильма "Служебный роман" появится продолжение

Продолжение легендарного фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман", где играли Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова, выйдет на экраны зимой 2011 года, сообщили РИА Новости в компании, которая затеяла этот проект.

Фильм будет называться "Служебный роман. Наше время", других подробностей в компании пока не разглашают.

Эльдар Рязанов от комментариев отказался, а его супруга сообщила РИА Новости, что "Эльдар Александрович не имеет ни малейшего представления ни о каком продолжении "Служебного романа".