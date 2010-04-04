Нашли двух девочек, которые заблудились в каменоломнях Керчи

Две девочки, пропавшие в Старокарантинских каменоломнях в Керчи, обнаружены спустя почти сутки поисков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, подростков обнаружила вечером 3 апреля одна из пяти поисковых групп.

Волонтер, два горноспасателя и водитель-сотрудник МЧС нашли девочек в одной из веток каменоломен, на расстоянии около двух километров от входа.

Всего в поисках были задействованы около 100 человек личного состава МЧС. Помощь спасателям оказывали жители Керчи, члены общества спелеологов, которые занимаются в катакомбах. «Под землей постоянно работали пять поисковых групп, которые меняли друг друга через два - два с половиной часа», - отметили в МЧС.

Сложность поиска заключалась в том, что работы проводились в условиях темноты, звукоизоляции и огромной протяженности катакомб - около 30 километров, наличием коридоров в двух-трех уровнях.

2 апреля компания подростков гуляла в районе каменоломен. Две девочки, 1995 и 1993 г.р., потерялись вечером. Их друзья сначала сами пытались найти пропавших, затем обратились в милицию.