Снизилось число преступлений на почве расовой и этнической нетерпимости

В 2009 году количество нападений на почве расовой и этнической нетерпимости снизилось.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил эксперт Конгресса национальных общин Украины Вячеслав ЛИХАЧЁВ со ссылкой на данные мониторинга, проведенного этой организацией.

По данным мониторинга, в течение 2006 года в результате нападений на почве ненависти пострадали 14 человек (двое из которых погибли), в 2007 году – 88 человек (убито были шестеро), в 2008 году – 84 человека (четверо погибли), а в 2009 году, по имеющимся данным, в результате насилия на расовой почве пострадали 37 человек.

Как отметил В.ЛИХАЧЁВ, хотя в целом ситуация, сложившаяся в этой сфере за последние четыре года, вызывает серьезную обеспокоенность, можно утверждать, что своего пика количество нападений на почве ненависти достигло в первом квартале 2008 г. (47 пострадавших за три месяца), а с весны 2008 г. количество подобных преступлений стало уменьшаться.

В то же время, по словам эксперта, 2009 год принес новые вызовы. Среди них, в частности, рост количества случаев поджогов и попыток террористических актов. Кроме того, в 2009 году возросло количество случаев насилия и других преступных действий на почве гомофобии. По данным Центра «Наш мир», в 2009 году было зафиксировано шесть случаев физического насилия на почве гомофобии, тогда как в 2008 году – всего два.

Кроме того, как проинформировал В.ЛИХАЧЁВ, в 2009 году резко увеличилось количество жертв уличного противостояния наци-скинхедов и молодых неонацистов с антифашистами и представителями враждующих молодежных субкультур.

По данным мониторинга, в последние годы фиксируется стойкая тенденция к снижению количества проявлений антисемитизма – это касается не только насильственных действий, но и количества антисемитских публикаций. В соответствии с данными Ассоциации еврейских организаций и общин Вааду Украины, в 2009 году в официально зарегистрированных печатных изданиях национального масштаба, периодических общегосударственных изданиях, которые распространяются по всей территории страны государственным предприятием «Пресса», было опубликовано 46 антисемитских статей, в 2008 году было зафиксировано 54 антисемитских публикации, тогда как в 2007 году – 542 материала, а в 2006 году таких публикаций вышло 676.

По мнению В.ЛИХАЧЁВА, столь резкий спад был вызван прекращением осенью 2007 года активности Межрегиональной академии управления персоналом, которая в 2002-2007 годах продуцировала свыше 90% всех антисемитских публикаций в стране.

По словам эксперта, наиболее востребованной формой в ходе кампании по выборам Президента Украины-2010 была мигрантофобия, а в рамках политтехнологических схем с использованием «черного пиара» использовались элементы антисемитизма.

"Откровенная антииммигрантская риторика была одним из лейтмотивов кампании Олега ТЯГНИБОКА. Подобные идеи в смягченной форме выражали Владимир ЛИТВИН и Людмила СУПРУН, а Инна БОГОСЛОВСКАЯ предлагала прекратить репатриацию депортированных при советской власти в Центральную Азию крымских татар и их потомков", - сказал В.ЛИХАЧЁВ.

Также он добавил, что в рамках политтехнологических схем с использованием «черного пиара» элементы антисемитизма применялись оппонентами в отношении кандидатов в президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, а также Юлии ТИМОШЕНКО (особенно активно перед повторным голосованием).

"Один из кандидатов в президенты Сергей РАТУШНЯК сделал антисемитскую пропаганду основой своей избирательной кампании, однако результаты выборов показали, что откровенный антисемитизм не пользуется популярностью в обществе и не в состоянии дать серьезных электоральных дивидендов", - отметил В.ЛИХАЧЁВ.

Согласно выводам эксперта, очевидно, что проблема расистского насилия в Украине по-прежнему стоит остро. Ситуация требует мобилизации усилий как со стороны государства (и не только правоохранительных органов), так и со стороны общества.