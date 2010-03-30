Несовершеннолетний сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии

В Тернополе несовершеннолетний сбил насмерть 52-летнего пешехода.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, инспекторы ГАИ установили, что несовершеннолетний житель Тернополя, 1993 г. р., управляя автомобилем «Сеат леон», допустил наезд на пешехода, двигавшегося по пешеходной дорожке.

Потерпевший от полученных травм умер в больнице, водитель, оставив авто, покинул место ДТП. Вскоре работники ГАИ установили его личность.