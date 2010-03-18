Эксперт: у нидерландского акционера АэроСвита - сильные позиции в суде

Нидерландская компания Gilward Investment имеет сильную юридическую позицию в судебном процессе о нарушении прав Gilward как акционера ЗАО «АэроСвит».

Об этом говорится в комментарии управляющего партнера компании GR&BM Consulting Дмитрия АТАМАНЧУКА, переданном УНИАН.

Он отмечает, что на момент проведения операции по продаже акций авиакомпании «АэроСвит» (продавец - ОАО «Аэротур», покупатель - ООО «ГенАвиаИнвест»), которое имело место в октябре 2004 года, в составе акционеров ведущей украинской авиакомпании находилась компания Gilward Investment, а «ГенАвиаИнвест» не был акционером ЗАО «АэроСвит».

Статья 81 Хозяйственного кодекса Украины устанавливает исключительно следующий порядок приобретения акций в закрытом акционерном обществе: «Акционеры ЗАО имеют подавляющее право на приобретение акций, которые продаются другими акционерами общества”. Аналогичные по содержанию положения содержатся в Гражданском кодексе Украины (статья 156) и в Законе Украины «О хозяйственных обществах» (статья 38), отмечает Д.АТАМАНЧУК.

Следовательно, отмечает он, ОАО «Аэротур» не имело права отчуждать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «АэроСвит», не предложив его существующим на момент проведения операции купли-продажи акционерам. Как утверждается в исковом заявлении компании Gilward Investment, ОАО «Аэротур» не делало предложение акционерам ЗАО «АэроСвит» по приобретению акций.

Д.АТАМАНЧУК напомнил, что такое предложение «Аэротур» должен был сделать в соответствии с Уставом ЗАО «АэроСвит», Законом Украины «О хозяйственных обществах», Хозяйственным и Гражданским кодексами Украины. И только по получении от действующих акционеров ЗАО «АэроСвит» отказа от покупки предложенных акций, ОАО «Аэротур» имело бы право реализовать акции ЗАО «АэроСвит» в интересах третьего лица - ООО «ГенАвиаИнвест». “Нарушение приоритетного права акционеров на приобретение акций однозначно доказывает незаконность операции с продажей акций ЗАО “АэроСвит” в интересах ООО “ГенАвиаИнвест”, - отмечает управляющий партнер компании GR&BM Consulting.

По его убеждению, коренным образом укрепляет позиции компании Gilward Investment наличие решения Конституционного Суда Украины по аналогичному по юридической сути судебному иску. Имеется в виду решение КС от 17 мая 2005 года о незаконности приобретения ЗАО «Сармат» акций ОАО «Оболонь». В данном решении Конституционного Суда, в частности, говорится: «Акционер, который намерен продать свои акции, не должен при этом нарушать права и законные интересы других акционеров ЗАО, которые имеют право приоритетной покупки акций». Такое решение было принято КСУ 10 голосами против 2, отметил Д.АТАМАНЧУК. Как подчеркивал судья-докладчик в этом деле Михаил КОСТИЦКИЙ, “это толкование имеет обратную силу во времени, и распространяется, в частности, на период с декабря 1997 года (внесение изменений в ч. 2 ст. 28 Закона Украины “О хозяйственных обществах”) по январь 2004 года (вступление в силу Хозяйственного кодекса Украины)”.

“Таким образом, оцениваю как сильную судебную перспективу иска компании Gilward Investment о нарушении ее приоритетных прав на приобретение акций ЗАО «АэроСвит», об отмене продажи акций ЗАО «АэроСвит» в интересах ООО «ГенАвиаИнвест» и переводе прав приобретения указанного пакета акций ЗАО «АэроСвит» на компанию Gilward Investment”, - отметил Д.АТАМАНЧУК.

Как сообщал УНИАН, компания Gilward Investments BV 22 февраля 2010 года подала исковое заявление в Хозяйственный суд Киевской области о нарушении ее приоритетного права при продаже акций компании «АэроСвит» в 2004 году компании «ГенАвиаИнвест».