Наливайко не ставит точку в своих отношениях с Гостелерадио
15:57, 17 марта 2010Разное
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Экс и.о. главы - о причинах отставки
Президент и премьер должны иметь перед собой чистый лист бумаги, чтобы сформировать свою собственную команду. Так в интервью Телекритикесформулировал причину своей отставки прежний и.о. главы Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО.
Кандидатуру своего преемника Александра Курдиновича он называет лучшей из тех, что были на слуху: "Он знает систему, взвешенный, опытный".
На вопрос относительно последующих планов НАЛИВАЙКО ответил: "Планирую вернуться в медиабизнес. Думаю, что в ближайшее время смогу поделиться конкретной информацией. А вообще, я привык выполнять свои планы и обещания, потому точку в моих отношениях с перестройкой Гостелерадио ставить рановато".
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