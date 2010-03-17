Наливайко не ставит точку в своих отношениях с Гостелерадио

Президент и премьер должны иметь перед собой чистый лист бумаги, чтобы сформировать свою собственную команду. Так в интервью Телекритикесформулировал причину своей отставки прежний и.о. главы Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО.

Кандидатуру своего преемника Александра Курдиновича он называет лучшей из тех, что были на слуху: "Он знает систему, взвешенный, опытный".

На вопрос относительно последующих планов НАЛИВАЙКО ответил: "Планирую вернуться в медиабизнес. Думаю, что в ближайшее время смогу поделиться конкретной информацией. А вообще, я привык выполнять свои планы и обещания, потому точку в моих отношениях с перестройкой Гостелерадио ставить рановато".