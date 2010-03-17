В Лондоне за 200 тыс. фунтов продают квартиру площадью 5,4 кв. м

В Лондоне за 200 тысяч фунтов стерлингов выставлена на продажу квартира общей площадью около 5,4 квадратных метра. Об этом пишет газета The Daily Mirror.

Как передает Лента.ру, по данным издания, этот необычный объект недвижимости появился в 1987 году. Тогда во время бума на британском рынке жилья подсобное помещение одного из домов в элитном районе Найтсбридж было переоборудовано в отдельную квартиру размером 3,3 на 1,65 метра. Помимо спальни, в ней есть кухня, туалет, объединенный с гардеробом душ и шкаф-купе.

Первый покупатель заплатил за квартиру 36,5 тысяч фунтов стерлингов. Нынешний владелец жилья, Рэй БАКЕР купил жилье четыре года назад уже за 120 тысяч фунтов.

По словам Р.БАКЕРА, жить в такой квартире очень удобно. "Я могу убирать квартиру лежа на диване. Могу умываться, открывать дверь гостям и варить кофе практически одновременно", - говорит он.

Газета отмечает, что запрашиваемая Р.БАКЕРОМ сумма на 35 тысяч фунтов превышает среднюю стоимость дома в Великобритании. Эксперты добавляют, что за 200 тысяч фунтов легко можно купить небольшой старинный замок.

В конце прошлого года газета The Daily Mail сообщала, что на западе Лондона за 550 тысяч фунтов продается один из самых узких жилых домов в Великобритании. В трехэтажном здании шириной 1,6 метра и площадью 93 квадратных метра расположены прихожая с библиотекой, две спальных комнаты, столовая, гостиная и кухня.