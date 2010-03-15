Результаты первой в 2010 г. гонки Формулы-1

Испанец Фернандо АЛОНСО выиграл первую гонку Формулы-1 в 2010 году.

Как передает Лента.ру, он финишировал на Гран-при Бахрейна впереди своего партнера по команде Фелипе МАССЫ, который отстал от победителя на 16 секунд.

Третьим пришел англичанин Льюис ХЭМИЛТОН из McLaren.

Себастьян ФЕТТЕЛЬ, стартовавший с поул-позиции, из-за поломки системы выхлопа на его болиде финишировал лишь четвертым.

Действующий чемпион мира Дженсон БАТТОН закончил гонку седьмым позади Михаэля ШУМАХЕРА. Тот, в свою очередь, проиграл одну позицию своему напарнику Нико РОСБЕРГУ.

Всего в гонке принимали участие 12 команд.

В Кубке конструкторов после первого этапа лидирует Феррари (43 очка), за ней идут МакЛарен Мереседес (21), Мерседес Джи-Пи (18) и Ред Булл Рено (16).

Следующий Гран-при пройдет в Австралии 28 марта.