Затулин открещивается от чёрного списка

Директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН опровергает причастность своего института к разработке «черного списка» украинских политиков, которым запрещен въезд на территорию России.

Об этом К.ЗАТУЛИН заявил корреспонденту УНИАН сегодня в телефонном разговоре.

«У нас есть свои представления о друзьях и врагах украинско-российских отношений. Но мы никакого списка не составляли. Институт стран СНГ - негосударственная некоммерческая организация. Мы не являемся структурой, которая может указывать МИД и другим структурам, какие списки составлять», - сказал К.ЗАТУЛИН.

При этом директор Института стран СНГ подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие такого списка. «Но мы не имеем никакого отношения к этому», - заявил он.

Вместе с тем, К.ЗАТУЛИН считает, что отказ во въезде на территорию России народному депутату Украины Петру ПОРОШЕНКО служит ответной мерой российской стороны на отказ во въезде на территорию Украины ему, а также Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ и Глебу ПАВЛОВСКОМУ. «Именно с меня начался поход в Украине в борьбе с ведьмами, но только я был первым и единственным, который пытается опротестовать решение Украины в украинском же суде. Если мне не удастся это сделать в украинском суде, то я буду обращаться в международный суд», - добавил он.

«Любой здравый смысл подсказывает, что Россия не может бесконечно терпеть ограничения во въезде в Украину в отношении своих граждан, поэтому на ответную меру напоролись те, кто внесли особый вклад «в развитие украинско-российских отношений», а именно – «оранжевые», - уверен К.ЗАТУЛИН.

Между тем, директор Института стран СНГ уверен, что запрет П.ПОРОШЕНКО на въезд на территорию России «лишнее доказательство того, что стороны должны на взаимной основе отказаться от такой практики». «Потому что гипотетически в таком списке могут оказаться и ТАРАСЮК, и ОГРЫЗКО, и другие», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Сегодня газета «Экономические известия» сообщила, что въезд на территорию России может быть запрещен, кроме народного депутата от «Нашей Украины» П.ПОРОШЕНКО, бывшему министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ, а также и.о. главы МИД Украины Владимиру ОГРЫЗКО.

По словам источника в МИД России, список потенциальных персон нон-грата из Украины был передан в российское внешнеполитическое ведомство Институтом стран СНГ, который возглавляет депутат Госдумы К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России. 9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

В прошлом году Украина запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы, директору Института стран СНГ К.ЗАТУЛИНУ, председателю Фонда эффективной политики Г.ПАВЛОВСКОМУ, тележурналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ.