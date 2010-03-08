На eBay продан ядерный бункер

В Великобритании на интернет-аукционе eBay продан ядерный бункер времен "холодной войны", построенный в 1959 г. Неназванный покупатель выложил за него 20,6 тыс. фунтов стерлингов (22,872 тыс. евро), тогда как начальная цена была 500 фунтов стерлингов (555,1 евро), передает Associated Press.

Бункер был построен службой наблюдателей за воздухом для слежения за распространением радиации после ядерного взрыва. В двухкомнатном помещении есть телефон, биотуалет и несколько вентиляционных шахт. Расположен он в 260 км от Лондона.

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