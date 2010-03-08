Куры забили насмерть лису

Семейство кур забило насмерть лисицу, проникшую в курятник на ферме в английском графстве Эссекс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Хозяйка фермы, 43-летняя Мишель Корделл, зашедшая в курятник за яйцами, застала последствия драматической расправы над непрошеной гостьей.

"Маленький столик в углу курятника, на котором обычно сидят куры, был опрокинут и лежал около головы лисицы. Похоже, они толкнули стол, сбили лису с ног и заклевали ее до смерти", - предположила женщина, нашедшая в сарае окровавленное с головы до ног животное.

Она рассказала, что лисы и раньше проникали в курятник, но предыдущие бои оказывались неравными и обычно заканчивались жертвами со стороны птиц. На этот раз, наученные горьким опытом куры Иззи, Понго и Пекки, сумели одержать верх, но главную роль в схватке, по ее мнению, сыграл петух Дюд, которого семья фермеров в свое время вырастила из цыпленка.

Немаловажным фактором, на взгляд Корделл, стало и то, что лиса оказалась молодой и неопытной, а "Дюд и Иззи у меня крупные птицы", - пояснила хозяйка фермы.