В Афинах установлен памятник Тарасу Шевченко

В столице Греции – Афинах – установлен памятник Тарасу Шевченко.

Как сообщает “5 канал”, автором бюста стал известный украинский скульптор, профессор Львовской национальной академии искусств Владимир ОДРЕХИВСКИЙ.

Средства на изготовление монумента в сумме 50 тыс. грн. выделил Львовский областной совет. Высота мраморного Кобзаря - один метр. Установили его в одном из густонаселенных районов Афин.

Теперь это уже 47-й монумент Т.Шевченко за границей.