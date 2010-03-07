В Афинах установлен памятник Тарасу Шевченко
14:57, 07 марта 2010Разное
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Средства выделил Львовский облсовет
В столице Греции – Афинах – установлен памятник Тарасу Шевченко.
Как сообщает “5 канал”, автором бюста стал известный украинский скульптор, профессор Львовской национальной академии искусств Владимир ОДРЕХИВСКИЙ.
Средства на изготовление монумента в сумме 50 тыс. грн. выделил Львовский областной совет. Высота мраморного Кобзаря - один метр. Установили его в одном из густонаселенных районов Афин.
Теперь это уже 47-й монумент Т.Шевченко за границей.
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