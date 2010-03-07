На Празднике шоколада во Львове идут мастер-классы

Во Львове второй день продолжается общегородской Праздник шоколада.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках праздника проходит флеш-моб «Обменяй сигарету на конфету».

Кроме того, известный кондитер-шоколатье Валентин ШТЕФАНЁ проводит мастер-классы и демонстрирует виртуозные шоу по изготовлению огромных шоколадных скульптур. Мастер планирует поразить гостей праздника гигантской двухметровой скульптурой Льва из шоколада.

Эксклюзивный шоколадный лев от В.ШТЕФАНЁ, а также 10 шоколадных шедевров, созданных руками самых известных львовских шоколадных скульпторов, станут лотами во время Шоколадного аукциона, где мужчины будут иметь возможность приобрести их в подарок женщинам по случаю 8 Марта.

Также на нынешнем Празднике шоколада испекут торт в виде шоколадной Ратуши высотой два метра и весом около 300 кг.

Завершится праздник завтра, 8 марта, грандиозным светским событием - Шоколадным балом в львовском Доме ученых, который представят гостям маэстро Григорий ЧАПКИС и известный танцор Влад ЯМА.