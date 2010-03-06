Во Львове основан «Фонд Габсбургов»

Во Львове основана благотворительная организация «Фонд Габсбургов».

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Львовского городского совета, “фонд создан для сохранения самоидентификации Центрально-восточной Европы, культурного наследства и приумножения достижений, которые наработаны веками на этих поприщах”. Фонд будет реализовывать собственные программы, предоставлять стипендии и гранты, поддерживать культурно-художественные проекты.

Как отмечается в сообщении, основателем организации и председателем правления Фонда является внук последнего императора Карла, председатель дома Габсбургов, эрц-герцог Карл фон ГАБСБУРГ. Почетный Совет Фонда будет формировать писатель Юрий АНДРУХОВИЧ.

5 марта во Львове состоялась встреча городского председателя Львова Андрея САДОВОГО с эрц-герцогом Карлом фон ГАБСБУРГОМ.

«Основная причина создания фонда и моего приезда состоит в том, что Галичина и Львов всегда были частью европейского пространства. Если посмотреть на больших австрийских литераторов, то много из них проводили определенную часть жизни именно здесь. Это все привело к идее создать фонд, который делает ударение на историческом наследстве Львова и Галичины, но в то же время делает попытку подать это в европейском контексте. Одна из задач фонда – это европейское измерение, и собственно на ней нужно акцентировать», – отметил во время встречи с мэром Карл фон ГАБСБУРГ.