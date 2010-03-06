В Британии спасли кота, который провел в холодильнике четыре недели

В английском графстве Нортгемптоншир спасен кот, находившийся на товарном складе более четырех недель, сообщает Газета.Ruсо ссылкой на The Sun.

По предположениям работников склада, кот питался замороженным горошком и льдом.

Кот был замечен около месяца назад, но тогда не удалось поймать его.

Из-за минусовой температуры склада, кот лишился ушей и хвоста. Его приютил один из работников склада.