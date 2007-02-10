В детском саду взорвался КВ-300

Сегодня утром в дошкольном учебном заведении села Горск Щорского района Черниговской области произошел взрыв водонагревательного котла КВ-300.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва обрушились три плиты перекрытия пристройки. Основное здание заведения не повреждено.

Жертв и пострадавших от взрыва нет. В помещении воспитываются 22 детей и проводя уроки 20 учеников 1-4 классов Горской школы. В момент взрыва детей не было. Учебу школьников планируется проводить в основном помещении, воспитанники дошкольного заведения будут оставаться дома.

Предварительная причина взрыва котла - неисправность предохранительных клапанов и нарушение правил его эксплуатации.

Ущерб устанавливается.

На месте работает опергруппа облуправления МЧС.