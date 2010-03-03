Госпожа Тимошенко грозит хлопнуть дверью, но она может просчитаться

Во всех странах, где парламент формирует правительство, есть классическое правило: члены правительства, даже при выражении им недоверия продолжают исполнять свои обязанности, пока не начнет действовать новое. Но „известная проевропейски настроенная демократка” госпожа Тимошенко заявляет, что в случае выражения недоверия, она, не дожидаясь формирования нового правительства, оставит свою должность и вместе с членами своей команды перейдет в оппозицию.

Чего же на самом деле госпожа Тимошенко рассчитывает достичь таким демаршем?

Не секрет, что будучи очень посредственным стратегом, она блестящий тактик.

Очевидно, что это ее решение может привести к управленческому коллапсу. Потому что в условиях глубокого кризиса государственных финансов уже со следующего дня начнутся невыплаты заработной планы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных выплат. Это, в свою очередь, будет подано так, что пока Тимошенко работала в должности главы правительства, эти выплаты осуществлялись, а после того, как она ушла, начались проблемы.

Скорее всего, она рассчитывает таким путем ускорить внеочередные выборы, на которых будет позиционировать себя как единого лидера демократических сил и главного противника Партии регионов. Пока у нее есть возможность на волне невосприятия значительной частью избирателей нового президента Украины получить достаточно существенную поддержку. Госпожа Тимошенко осознает, что опять стать премьер-министром она уже не сможет никогда, в то же время надеется, во-первых, получить депутатскую неприкосновенность, которая ей может быть очень нужна, во-вторых - достаточно большую фракцию, тем самым сохраняя возможность влиять на политическую ситуацию в стране.

Ее надежды на досрочные выборы связаны со сложностями вокруг формирования нового коалиционного большинства. Разногласия среди народных депутатов фракции НУ-НС так велики, что набрать 37 голосов в поддержку новой коалиции довольно сложно. Пока это кажется просто невозможным.

Но при всем этом попытка Тимошенко ускорить досрочные парламентские выборы путем создания управленческого коллапса может привести к совсем другому, крайне негативному эффекту.

У Януковича и Партии регионов появятся моральные основания, пренебрегая Конституцией и Законом Украины „О регламенте Верховной Рады” и ссылаясь на чрезвычайность ситуации, сформировать правительство не на основе решения коалиционного большинства, в которое входят представители фракций, имеющих большинство в парламенте, а лишь в результате простого голосования 226 и более народных депутатов.

В этом случае мы можем получить концентрацию власти в руках одной политической силы, которая никогда не отличалась склонностью к демократическому развитию Украины. Понятно, что это правительство будет не очень легитимным, но украинское общество в условиях реальной угрозы социального и управленческого коллапса может согласиться на это. Причем такой шаг не гарантирует досрочных парламентских выборов уже в этом году.

Так, не достигнув своей цели, госпожа Тимошенко может своими авантюрными действиями, не имеющими ничего общего с традициями парламентской демократии, создать серьезную угрозу для демократического развития страны.

Следует также напомнить госпоже Тимошенко, что она как премьер-министр Украины и члены правительства должны действовать исключительно на основании Конституции Украины. А в статье 115 Конституции сказано:

„Отставка Премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров Украины имеют следствием отставку всего состава Кабинета Министров Украины. В этих случаях Верховная Рада Украины осуществляет формирование нового состава Кабинета Министров Украины в сроки и в порядке, определенными этой Конституцией. Кабинет Министров Украины, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины или отставка которого принята Верховной Радой Украины, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета Министров Украины”.

Таким образом, в случае реализации своей угрозы прекратить исполнять свои обязанности госпожа Тимошенко и члены правительства, которые присоединятся к ее демаршу, прямым и грубым образом нарушат Конституцию.

Борис Кушнирук