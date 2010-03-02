Троллейбус врезался в столовую

Сегодня около 10 часов утра в начале улицы Университетской в Черновцах пустой троллейбус технической помощи врезался в стену столовой, которая расположена напротив супермаркета электроники.

Как передает корреспондент УНИАН, никто не пострадал, хотя посетители столовой испытали стресс.

Свидетелем происшествия стала журналистка одной из черновицких газет, которая чуть не попала под колеса троллейбуса. По ее словам, она как раз проходила мимо столовой, когда услышала крики водителя и окружающих людей. «В последний момент я успела отойти в сторону. Это жуткое зрелище, когда по улице катится неуправляемая 9-тонная машина и никто ничего не может сделать. Страшнее всего было, когда водитель в отчаянии лез под колеса и руками пытался удержать тяжелую машину», - сообщила она местным СМИ.

По информации свидетелей, троллейбус техпомощи стоял под наклоном рядом с другим, который поломался. От контактной сети его отсоединили, штанги были опущены. По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза.

По данным руководства черновицкого троллейбусного управления, в этой ситуации «стопроцентная вина водителя, который не поставил под передние колеса «башмак», из-за чего, собственно, троллейбус просто покатился в здание”. Водитель с работы уволен.