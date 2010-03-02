Сельский голова избил главу райгосадминистрации

В Тернопольской области сельский голова Нагирянки избил главу Чертковской райгосадминистрации.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, инцидент произошел сегодня утром в служебном кабинете руководителя района. Сельский голова нанес председателю РГА несколько ударов, в частности по голове, выражая таким способом возмущение по поводу того, что было принято решение о разделении на паи земель Ягильницкого конезавода.

Свидетелем драки стала главный специалист Чертковской РГА, которая сразу позвала на помощь первого заместителя председателя райгосадминистрации.

После инцидента пострадавший снял побои и обратился в районную прокуратуру, сотрудники которой, по данным Л.ДОЛИШНОЙ, по факту избиения проводят проверку.