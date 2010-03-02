До конца регистрации на ВНО осталось 30 дней

До завершения регистрации на внешнее независимое оценивание осталось 30 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

При этом отмечается, что по состоянию на первое марта сдавать тесты ВНО выразили желание 273 450 человек.

Пресс-служба напоминает, что регистрация на внешнее независимое оценивание завершится 31 марта 2010 года в 18 часов. Зарегистрироваться можно в одном из пунктов регистрации (перечень).