До конца регистрации на ВНО осталось 30 дней
01:50, 02 марта 2010Разное
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Список пунктов регистрации
До завершения регистрации на внешнее независимое оценивание осталось 30 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
При этом отмечается, что по состоянию на первое марта сдавать тесты ВНО выразили желание 273 450 человек.
Пресс-служба напоминает, что регистрация на внешнее независимое оценивание завершится 31 марта 2010 года в 18 часов. Зарегистрироваться можно в одном из пунктов регистрации (перечень).
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