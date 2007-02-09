Состоится гала-шоу III Чемпионата Украины по боди-арту

10 февраля в 16-00 состоится гала-шоу III Чемпионата Украины по боди-арту. В составе жюри: Олег Пинчук (скульптор), Алексей Залевский (дизайнер), Наталья Окунская (стилист), Фагот (ТНМК), Руслан Захарченко (парикмахер-стилист), Ирина Билык (певица), Алан Бадоев (режиссер), Оксана Ямбых (художник, Член Союза художников Франции, визажист-стилист), Ирина Иванова (визажист-гример) (Выставочный центр “КиевЭкспоПлаза”, ул. Салютная 2б). Чемпионат проходит во 2 павильоне, терминал Е.

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