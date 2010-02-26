Ющенко трудоустроил Черновецкого, а как быть тем, кто за Виктора Андреевича голосовал?

Вчера после того, как Виктор Ющенко назначил Черновецкого членом Высшего совета юстиции, мне показалось, что он сделал последний выстрел по своему рейтингу, отнял остатки симпатии у тех, кто всегда его поддерживал.

В журналистском кругу осталось не слишком много людей, которые многое прощали Виктору Андреевичу и до самого конца симпатизировали ему...

Высший совет юстиции – это ключевой орган, на основании решений которого назначаются и увольняются судьи. Орган, призванный следить за чистотой судебной власти, в принципе место, куда органически вписывались прежние генпрокуроры, председатели Верховного суда, руководители юридических вузов. За чистотой судебной власти отныне будет следить и мэр-банкир Черновецкий.

– Для чего вы это сделали? – спросила я по телефону после оглашения указа одного из людей из окружения Ющенко.

– Нужно же его куда-то деть, потому что он тогда надолго на должности головы задержится, – услышала в ответ.

Это ж надо! Вот оказывается, в чем функция президента – награждать и пристраивать полезных мэров, да всю свою челядь, само собой. Хотя как по мне, члены команды любого президента, если они чего-то достойны, по окончании его каденции должны быть нарасхват, к ним должна была бы стоять очередь работодателей.

Виктор Андреевич, а что же нации делать, подскажите, пожалуйста? Нация – это не только условная общественность из вашего выступления. Нация – это старые люди, которые тысячами ломали ноги и руки на гололеде во славу Черновецкого. Нация – это люди, у которых властью вашего любимца из Высшего совета юстиции отбирают столичные земли и столичные озера.

Вы говорили, что в случае, если вам не оставят государственную дачу, то пойдете жить на вокзал (а куда делась квартира Екатерины Михайловны на Михайловской?). Это полезно – пожить вам на вокзале, хотя бы сутки, раззнакомиться с нацией. От нации, которую вы увидите на вокзале, плохо пахнет, но они не дураки, если не голосовали за вас во второй раз.

А теперь, скажите что делать тем пяти процентам, которые голосовали?

Вчера я поняла, кого мне напоминает Президент Ющенко. Вы смотрели фильм «Догвиль» Ларса фон Триера? Там есть такой герой Том Эдисон, житель маленького города. Том считает себя писателем, но еще ничего не написал. Этот Том хочет регулярно встречаться с жителями своего города Догвиля, чтобы говорить им о моральном совершенствовании. В действительности, Догвиль оказался мерзким местечком, где живут мерзкие люди, женщины которого эксплуатируют девушку-беглянку Грейс, а мужчины насилуют ее по ночам. Там есть Вера, которая очень напоминает другую Веру, – из окружения Ющенко. Том, который все время говорит о морали, тоже пытается “склонить к сожительству” Грейс, а когда она отказывается, сдает ее гангстерам. Когда выясняется, что отец Грейс – лидер этой банды, и он убеждает ее, что она зря пытается подтянуть до своего морального уровня этот городок. Грейс дает разрешение истребить этот город, потому что считает, что мир станет лучше без него.

Ваша нация, Виктор Андреевич, это Грейс, которую обворовывают и насилуют ваши черновецкие и веры. Конечно, все наши элиты любого цвета – это сплошной Догвиль. Но, вы, Том-Виктор, так много и хорошо говорили про мораль и церковь...

Знаете, когда Черновецкого в 2008 году во второй раз избрали на должность мэра, а Виктор Андреевич при мне (я тогда как раз брала интервью у секретаря Киевсовета) начал поздравлять Олеся Довгого с переизбранием на должность, я сознаться, не поняла. Вроде и не было с 2006 по 2008 годы дел с позорным землеотводом…

Кстати, Том - единственный, кого Грейс в фильме пристрелила собственноручно, картинно сказав, “Прощай, Том”.

Маша Мищенко