Черновецкий придумал, как опять поднять цены на столичное жилье

Прогнозы о возможной уценке киевской недвижимости все больше смахивают на сказки. Их хочется слушать, потому что она, уценка, выгодна почти всем киевлянам.

А вот столичной власти это явно не выгодно. Потому что кое-кто из и сам не прочь заработать на этом рынке.

Речь идет приблизительно о 135 миллионах долларов, которые на протяжении года может получить КГГА от торговли жилищной недвижимостью.

Вот прочитала в какой-то столичной газете. Оказывается, в городском бюджете на 2007 год предусмотрено требование, которое содержится и в программе социально-экономического развития Киева. А заключается оно в том, что при землеотводе Киевсовет ставит обязательное условие: 10% жилья, возведенного на отведенном участке, застройщик должен продавать городу по цене, определенной Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ. Минстрой считает, что себестоимость жилья в Киеве составляет 3356 грн. за квадратный метр. Застройщики говорят, что цифра занижена, по меньшей мере, вдвое. А более независимые специалисты строительного рынка (по крайней мере те, которые не имеют прямого отношения к строительству) считают, что себестоимость колеблется в пределах 300–600 дол. за квадрат.

В прошлом году городская власть подняла процент обязательного отчисления в пользу городского жилфонда – до 20% в центре города и до 7% – на остальной столичной территории. Строительные компании подняли на этой почве скандал и предупредили, что такая норма непременно приведет к подорожанию жилья. Так оно и произошло, но почувствовали ли киевляне, что количество квадратных метров социального жилья выросло? Вряд ли.

То же произойдет и в этот раз. Хотя пока неизвестно, сможет ли власть вынудить застройщиков придерживаться нормы – скорее всего, ее придется отстаивать в судах. Но, как свидетельствует практика, на рынок это повлияет сразу. Строительные магнаты в случае победы администрации Черновецкого потеряют лишь 10% прибыли и на этом фоне обязательно поднимут конечную “рыночную” цену. Ту, что для потребителя. А еще – для оправдания – поднимут цифру себестоимости. Ну, чтобы “народ понял”.

А вот городская власть будет торговать квадратными метрами по той же новой, “рыночной” цене. Упомянутые 10% – это до 100 тыс. квадратных метров ежегодно. Прикроется мэр, как всегда, “дырами в бюджете”. Это вместо того, чтобы увеличить объемы строительства соцжилья. А нас, киевлян, которые кое-как могут наскрести на жилищные кредиты, будет называть “буржуйской сволочью”.

Наталия Лущенко, г. Киев