Задержан преступник, с газовым пистолетом ограбивший магазин

Правоохранительные органы Донецка задержали молодого человека, который с помощью газового пистолета ограбил магазин.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, в Пролетарский райотдел милиции г. Донецка обратился 55-летний директор торгового предприятия с заявлением о том, что неизвестный зашел в магазин по ул. Коммунистической, угрожал пистолетом, произвел выстрел и потребовал отдать деньги из кассы.

Работниками патрульной службы и государственной службы охраны по «горячим следам» был задержан 29-летний житель города Моспино, у которого был изъят газовый пистолет калибра 8 мм. Ведется следствие.