Грузовик смял «Фольксваген»: двое погибших

В ДТП в Херсонской области погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в области, 18 февраля около 22.00 на автодороге Одесса-Мелитополь водитель грузовика «ДАФ» в результате ослепления встречным транспортом не принял мер для полной остановки, в результате чего осуществил наезд на микроавтобус «Фольксваген», стоящий на обочине.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и пассажир этого микроавтобуса от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

В травматологическое отделение больницы доставлена пассажирка микроавтобуса с сотрясением головного мозга, переломами ребер, ушибами грудной клетки.