Налоговики изъяли 14 иномарок
23:15, 16 февраля 2010Разное
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Сообщение из Николаева
Сотрудники налоговой милиции, проверяя салон по продаже импортных автомобилей, расположенный в Ленинском районе г. Николаева, установили факт осуществления хозяйственной деятельности в сфере продаж легковых автомобилей без разрешительных документов на право размещения и торгового патента.
Об УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Николаевской области.
Таким образом, правоохранители изъяли 14 автомобилей марки «Skoda» общей стоимостью более 2 млн. грн.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Украины.
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