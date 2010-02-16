Налоговики изъяли 14 иномарок

Сотрудники налоговой милиции, проверяя салон по продаже импортных автомобилей, расположенный в Ленинском районе г. Николаева, установили факт осуществления хозяйственной деятельности в сфере продаж легковых автомобилей без разрешительных документов на право размещения и торгового патента.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

Таким образом, правоохранители изъяли 14 автомобилей марки «Skoda» общей стоимостью более 2 млн. грн.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Украины.