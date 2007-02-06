Полиция Китая объявила в розыск безголового карпа

Все подразделения полиции Центрального Китая мобилизованы на поиски трехкилограммового карпа, пропавшего из частной клиники в городе Ханьфан провинции Хубэй, сообщает агентство Reuters.

Переполох вызвало сообщение владельца клиники, который заявил, что вымочил карпа в растворе мышьяка, чтобы затем использовать рыбу в лечении традиционной медициной. Чтобы высушить обезглавленного карпа, мужчина повесил его на улице, однако когда вернулся, отравленной рыбы на месте не оказалось.

Поисками карпа занимаются сотрудники полиции из 31 местного участка, а также сотни добровольцев из рабочих комитетов соседних районов. В правоохранительных органах опасаются, что кто-нибудь съест отравленную рыбу. По радио и телевидению, а также при помощи SMS распространяются предупреждения полиции с просьбой вернуть карпа.

Как отмечает агентство, полиция призывает жителей Китая сообщать не только о подозрительных безголовых рыбах, но и мертвых собаках и кошках. Также сейчас выясняется, откуда у владельца клиники оказалось такое количество мышьяка.

Лента.ру