Можно ли на основании 6% участков делать вывод о честных выборах?

В субботу 13 февраля кандидат в президенты Украины Юля Тимошенко объявила, что будет обжаловать результаты выборов в суде. До тех пор в течение целой недели политологи, политики и СМИ в Украине и за ее пределами указывали, что, обращаясь в суд, Тимошенко будет подвергаться критике, в частности, потому, что, на первый взгляд, международные наблюдатели вроде бы признали выборы демократическими.

Однако не все международные наблюдатели выдали такой вердикт, например, международные организации иностранных граждан украинского происхождения – такие, как Всемирный конгресс украинцев, Украинский конгресовый комитет Америки и Канадский украинский фонд, – высказали предостережения.

Понятно, намного легче высказать отдельные предостережения относительно тех случаев, очевидцами которых наблюдатели были и о которых получили информацию из источников. Значительно сложнее представить обобщенную оценку – что, мол, все, за мелкими исключениями, было нормально. Это особенно сложно, когда разница в голосах между двумя соперниками – менее 1 миллиона при 30 миллионах избирателей. Однако провозглашенный Центральной избирательной комиссией победитель Виктор Янукович охотно и, по-видимому, в первый раз в своей жизни будет полагаться на авторитет таких учреждений, как Организация Безопасности и Сотрудничества в Европе, Бюро демократических институтов и прав человека, Парламентарная ассамблея ОБСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы и Парламентская ассамблея НАТО.

Потому для лучшего понимания нужно глянуть на выводы этих международных организаций.

Все названные учреждения выдали одно общее Заявление от 8 февраля, то есть в день после выборов. Вывод в ее первом разделе был такой: «Второй тур выборов Президента Украины подтвердил оценку первого тура – большинство обязательств в рамках ОБСЕ и Советы Европы были соблюдены. Данные выборы обобщили прогресс, достигнутый из 2004 г. Причиной большинства проблем, которые имели место во время этих выборов, стали нехватка доверия и изъяны законодательной базы, которые составляют прямую угрозу для нового руководства. Профессиональное прозрачное и честное голосование и подсчет голосов должны стать прочным основанием мирной передачи власти».

На первый взгляд, это обобщенная оценка. Но взглянем на это заявление внимательнее. В нем подается «Информация о миссии и благодарностях», где находим такое: «В день голосование было размещено около 600 краткосрочных наблюдателей Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ), в том числе 413 краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ–БДИПЛ, делегацию из 69 представителей ПА ОБСЕ, делегацию из 37 представителей ПА РЕ, делегацию из 16 представителей ПА НАТО и делегацию из 13 представителей Европейского парламента. В целом участие в наблюдении приняли представители 45 держав – членов ОБСЕ. ММНВ осуществляла наблюдение за выборами на приблизительно 2000 избирательных участках из 33667 их общего количества, наблюдала за подсчетом голосов на 194 участках и подведением итогов голосования на 150 ОВК».

Об пользовании информации других миссий, наблюдателей или доверенных лиц не было и речи.

Ознакомившись с этой «Информацией» вывод можно сделать только один. Заявление ОБСЕ утверждает, что в день выборов «большинство обязательств в рамках ОБСЕ и Советы Европы были соблюдены» на не более чем 6 процентах избирательных участков.

А остальные? Следует также учесть, на каких участках присутствовали наблюдатели от ОБСЕ. Если судебное обжалование Юли Тимошенко касается тех участков, где были представители ОБСЕ, то суд в принятии решения должен учесть оценку ОБСЕ. Однако относительно 94 процентов избирательных участков оценка ОБСЕ неуместна. Потому трактовать Заявление ОБСЕ как что-то универсальное и всеохватывающее – не стоит, и еще рано делать вывод о том, кто сегодня является легитимным Президентом Украины.

Следовательно решить, этот вопрос должен суд, а не ОБСЕ, политологи, политики или СМИ. Есть ли надежда на независимость судопроизводства в Украине? Это до сих пор остается самым тяжелым экзаменом молодой демократии.

Аскольд Лозинский, экс-президент Мирового конгресса украинцев