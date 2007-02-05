Оксана Баюл отметилась на вечеринке Playboy (фото)

Оксана Баюл

Украинская фигуристка, Олимпийская чемпионка – 1994 Оксана Баюл продолжает активно жить светской жизнью, пишет газета "Сегодня".

В ночь с субботы на воскресенье Баюл была одной из гостей традиционной вечеринки Playboy в Майами, которая предшествует финалу чемпионата по американскому футболу. Оксана позировала фотографам и танцевала под музыку диджея Лила Джона.

Фото АР