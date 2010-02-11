Суды и милицию обвиняют в пособничестве рейдерам в «Борисполе»

Оператор украинского рынка в сфере поставок авиационного топлива и заправки авиационных судов - ЗАО СП "Кребо", заявляет о попытке рейдерского захвата склада компании - централизованной заправки самолетов в аэропорту «Борисполь» «при прямом участии правоохранительных и судебных органов Украины». Об этом говорится в пресс-релизе ЗАО СП "Кребо", переданном УНИАН.

В частности, речь идет о решении Оболонского районного суда г. Киева от 1 февраля 2010 г., которое отменяет право «Кребо» на имущественный комплекс «Склад централизованной заправки самолетов в ГМА «Борисполь», построенный компанией.

По мнению руководства «Кребо», решение Оболонского суда принято «при грубом игнорировании судьей процессуальных и материальных норм права, законов и Конституции Украины» и является пособничеством рейдерам в новом этапе атаки на имущество компании.

«Реальной целью этих хорошо спланированных и щедро финансируемых силовых акций является рейдерский захват имущества компании «Кребо», в первую очередь – Авиационного топливозаправочного комплекса в МА «Борисполь» и вытеснение с рынка одного из лидеров», - считает руководство «Кребо».

Вместе с тем, в «Кребо» выражают надежду на то, что «неправомерные попытки завладеть собственностью получат должную оценку со стороны новых властей Украины, а исполнители и инициаторы давления на компанию понесут заслуженное наказание».

Как сообщается в пресс-релизе компании, Оболонский райсуд отменил решение Третейского суда от 21 декабря 2006 года, которым за ООО «Кребо-Авиасервис» признано право собственности на вышеупомянутый объект.

В ЗАО СП «Кребо» уверены, что принятое решение «имеет все признаки предвзятости и неправосудности», а именно: иск Бориспольского межрайонного прокурора Киевской области принят к рассмотрению по истечении срока давности – более чем через три года после принятия оспариваемого решения. Также в «Кребо» отмечают, что рассмотрение дела проходило без вызова в суд представителя ответчика. При этом Оболонский райсуд отменил решение Третейского суда, «даже не затребовав его и не ознакомившись с ним». В пресс-релизе компании говорится, что, приняв дело к рассмотрению, «судья нарушил правила исключительной подсудности, поскольку иски, подаваемые в отношении объектов недвижимости, предъявляются только по их местонахождению». Кроме того, как отмечают в компании, «в определении судьи указывается, что решение окончательное и не подлежит обжалованию, что грубо противоречит конституции Украины».

В свою очередь, компания "Кребо" заявляет, что будет использовать все возможности для защиты своих законных интересов – «путем обращения к соответствующим украинским и международным инстанциям, включая государственные органы Нидерландов и Европейского Союза, а также суды европейской юрисдикции».

В компании напоминают, что давление на «Кребо» началась в 2009 году. В июле 2009 года, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения должностными лицами «Кребо» имуществом в ГП МА «Борисполь». 22 июля сотрудники управления СБУ по Киеву и Киевской области, предъявив решение Бориспольского райсуда, захватили топливозаправочную службу СП «Кребо» в аэропорту «Борисполь», а также два офиса компании в Кременчуге. Это парализовало работу предприятия и поставило под угрозу заправку самолетов в аэропорту «Борисполь». Впоследствии Печерский районный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела, а Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность данного решения.

Возбуждению уголовного дела СБУ предшествовало наложение Антимонопольным комитетом Украины на компанию «Кребо» рекордного в истории АМК штрафа в размере 125 млн. грн. «Эта сумма никак не была обоснованна экономически и заведомо уничтожала любое украинское предприятие», - отметили в ЗАО СП «Кребо».

В целом, на протяжении прошлого года компания «Кребо» получила свыше 100 запросов со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

Также в пресс-релизе подчеркивается, что сентябре 2009 г. голландский учредитель ЗАО СП «Кребо» – компания Movida Intl. b.v. – вынуждена была проинформировать компетентные органы Нидерландов и Европейского Союза о незаконном давлении на ее дочернее предприятие в Украине. После того, как украинская сторона была проинформирована о данном обращении, давление на «Кребо» было прекращено.

Справка УНИАН. ЗАО "Совместное украинско-голландское предприятие "Кребо" основано в 1994 г. при участии АО "Укртатнафта", государственного международного аэропорта "Борисполь" и компании "Movida NV" (Королевство Нидерланды). Основная продукция предприятия - топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и РТ.