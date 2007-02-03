Взрыв в центре Луганска - два человека погибли, 11 ранены (обновленная)
15:51, 03 февраля 2007Разное
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В кафе разорвало газовый баллон
В Луганске два человека погибли и 11 человек травмированы в результате взрыва в кафе «Суп Хауз», расположенном в центре города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, взрыв произошел сегодня в 13.15 в результате нарушения правил эксплуатации газовых баллонов.
Среди пострадавших - 10-летний ребенок.
Общая площадь кафе 322 кв. м, здание повреждено на 60%. На месте работали 20 сотрудников МЧС.
Взрывной волной выбиты оконные стекла в соседних гостинице «Луганск» и областной библиотеке имени Горького.
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