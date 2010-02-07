Посольство Украины в Москве закрыли из-за наплыва избирателей?

Активность избирателей на зарубежных избирательных участках «не очень высокая». Об этом сообщил на брифинге в штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА народный депутат Украины Леонид КОЖАРА.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время он отметил, что достаточно высокая явка избирателей в Москве. По словам Л.КОЖАРЫ, в Посольство Украины в столице РФ пришло так много людей для голосования, что даже пришлось «закрыть посольство», поскольку не было возможности всех принять сразу.

Он отметил, что высокая явка в Молдове, и наблюдается “большая очередь” на избирательных участках в Израиле.