В Бережанах УИК не будет признавать бюллетени со "звездочками"

В Тернопольской области на участке №2 ТИО №167 в городе Бережаны члены УИК на своем заседании приняли решение признавать недействительными бюллетени, в которых за кандидатов проголосовано “несоответствующими” отметками, отличающимися от «галочки» или «плюса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании пресс-клуба представитель кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Мария САБАН, отметив, что такое решение противоречит закону».

Представитель кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО Владимир БОЙКО подтвердил, что действительно их представитель в УИК внес на заседании комиссии предложение признавать недействительным те бюллетени, в которых вместо «галочки» или «плюса» будут нарисованы полумесяцы, звездочки, другие неприсущие для голосования символы.

По его словам, «понятно, что человек в графе для голосования просто так не рисует 8 знаков «равняется», несколько черточек под определенным углом или несколько полумесяцев». «Мы расцениваем это как факт контроля за волеизъявлением, а также считаем, что это является признаком подкупа избирателей», – сказал В.БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что за решение признавать недействительным те бюллетени, в которых за кандидатов будут голосовать неприсущими отметками, проголосовали все члены УИК. «Проголосовали 8 членов от нашего кандидата, и 8 членов УИК от нашего оппонента», – отметил В.БОЙКО.

Как уже сообщал УНИАН, после первого тура президентских выборов члены общественных организаций и политических партий области сообщали о массовом выявлении на бюллетенях несоответствующих отметок-символов, которые в основном, фигурировали напротив фамилии одного из кандидатов в Президенты.