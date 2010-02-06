На границе с Россией задержан "Мерседес" по ориентировке из Германии

5 февраля в пункте пропуска «Сеньковка» на украинско-российской границе работники Черниговской таможни совместно с военнослужащими Черниговского пограничного отряда задержали автомобиль «Mercedes-Benz S500 4Маtic» 2009 года выпуска стоимостью около 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, автомобиль заехал в зону таможенного контроля ночью. В салоне находились двое граждан Российской Федерации и гражданин Украины, в возрасте 38, 42 и 43 года.

Для пересечения границы водитель избрал полосу упрощенного контроля – «зеленый коридор». Но решением таможенно-пограничной досмотровой группы автомобиль был выведен в полосу углубленного досмотра для осуществления тщательной проверки. Наибольшее подозрение в достоверности предоставленных к таможенному контролю документов возникло у инспектора таможни во время изучения технического паспорта на автомобиль и поручения на право пользования им. Документы содержали ряд грамматических ошибок и расхождений относительно названия места жительства владельца автомобиля и его имени.

Для выяснения обстоятельств дела сотрудники службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил провели дополнительные проверочные мероприятия, в результате которых получили сообщение УкрБюро Интерпола о том, что данное транспортное средство разыскивается немецкой полицией как похищенное.

Автомобиль задержан. Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 352 Таможенного кодекса Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.