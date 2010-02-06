Спасатели вытащили из-под снега 15 автомобилей

15 автомобилей, в которых находились 25 человек, вытянули спасатели из снежных заносов в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, шесть легковых машин и тягач застряли неподалеку от села Крымское в Сакском районе вечером 5 февраля. 14 человек оказались заблокированными. Автомобили вытянули с помощью троса.

Восемь автомобилей, где находились 11 человек, из-за заноса не могли самостоятельно двигаться около села Ромашкино в Сакском районе сегодня ночью. Машины освободили из снежного плена также с помощью троса.

Кроме того, 5 февраля спасатели вытянули из кюветов тягач в Джанкойском районе и грузовик в Раздольненском. В обоих случаях машины съехали с проезжей части из-за сложных погодных условий.