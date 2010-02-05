Народная Самооборона заявляет о случаях провокаций от ее имени

Народный депутат Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Олег НОВИКОВ сообщил о начале провокаций, инициированных против «Народной самообороны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, он заявил, что во многих областях Украины - Ровенской, Винницкой, Волынской, Житомирской - неизвестные люди якобы от имени «Народной самообороны» посещают офисы БЮТ и предлагают к распространению агитпродукцию сомнительного происхождения - газеты и листовки. Депутат подчеркнул, что «Народная самооборона» никакой специальной агитационной продукции на выборы Президента-2010 не готовила, и что «все предложения такого рода являются провокацией».

Кроме того, О.НОВИКОВ сообщил, что в ряде регионов Украины, включая Николаевскую и Херсонскую области, кто-то раздает цветные флаеры с предложением направиться в Киев для участия в протестных акциях.

«Если дозвониться по номерам телефонов, указанных на флаерах, то вы услышите, что какая-то «Национальная самооборона» предложит вам оплатить через СМС место в автобусе, который направится в столицу, а после участия в акции получить 500 гривен», - сообщил политик и подчеркнул, что «провокаторы или аферисты» из «Национальной самообороны» не имеют никакого отношения к «Народной самообороне».

О.НОВИКОВ напомнил, что в его житомирскую приемную неоднократно обращались граждане Украины с жалобами на представительство крупного банка, где в ответ на просьбу о получении вкладов сообщают: «Ваши деньги забрала премьер-министр для проведения выборов. Проголосуйте за другого кандидата и ваши деньги вернутся сразу после подсчета голосов».