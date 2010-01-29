ИА «Новый мост» отметило двухлетие

Днепропетровскому информационному агентству «Новый мост» сегодня исполнилось два года со дня создания.

Как передает корреспондент УНИАН, годовщина агентства торжественно отмечалась в одном из самых престижных креатив-клубов города «Бартоломео».

На празднование агентства были приглашены многие друзья«Нового моста», бизнесмены, политики и журналисты.

Руководитель фонда «Наш дом Днепропетровск» Игорь ЦЫРКИН, поздравляя творческий коллектив агентства, отметил, что «Новый мост» за два года своего существования «стал лидером в информационном пространстве Днепропетровской области».

К присутствующим на праздновании обратился по громкой телефонной связи директор Киевского института управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, который сейчас находится в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

К.БОНДАРЕНКО поздравил с годовщиной агентство и заметил, что это только начало работы для «Нового моста».

Во время празднования директор ИА «Новый мост» (Днепропетровск) Александр СМИРНОВ вручил дипломы самым активным ньюсмейкерам агентства – вице-президенту Союза аудиторов Украины Михаилу КРАПИВКО, уполномоченному госкомитета Украины по делам регуляторной политики и предпринимательства Владимиру ДОНУ, начальнику главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА Валентине ГИНЗБУРГ, председателю Днепропетровского областного отделения национального олимпийского комитета Украины Андрею ПАВЕЛКО, политическому обозревателю Юрию РАЙХЕЛЮ.

Во время празднования также были оглашены победители номинаций учрежденных ИА «Новый мост». Лучшим политиком года назван Игорь ЦЫРКИН, лучшим ньюсмейкером года – председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

Также сегодня почетными дипломами были награждены лучшие журналисты ИА «Новый мост».

Среди пожеланий высказанных коллективу информационного агентства – информационная экспансия по всей Украине и за ее пределы.

Во время приветственных речей по случаю дня рождения друзья агентства отмечали оперативность и достоверность журналистов «Нового моста». По их словам, агентство стало очень популярным в Днепропетровской области.

Справка УНИАН. ИА «Новый мост» (Днепропетровск) в 2008 году учредил Киевский институт проблем управления им. Горшенина.