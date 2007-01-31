Турецкая полиция задержала 24 украинки

Согласно информации, полученной Посольством Украины в Турецкой Республике от сотрудников отдела по борьбе с торговлей людьми провинции Анталья, в результате операции, проведенной турецкими компетентными органами 26 января с.г. в гостиницах и развлекательных заведениях упомянутой провинции, были задержаны и доставлены в отдел по делам иностранцев 24 гражданки Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, задержанным выдвинуто обвинение в занятии проституцией и незаконном получении прибыли. В данное время турецкой стороной ведется подготовка к их депортации. Обращений от гражданок Украины по поводу нарушения их прав в Посольство не поступало.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД и Посольстве Украины в Турции.