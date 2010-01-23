В Черниговской области на пожаре погибли три человека

18:43, 23 января 2010
Разное
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Причина - окурок

Вчера в 21.25 в селе Купчичи Сосницкого районаЧерниговской области в одноэтажном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, вследствие которого погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня в 3.50 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

 

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